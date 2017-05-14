В Кузбассе полиция разыскивает женщину, обманувшую на 15 тысяч школьницу

В Новокузнецке в полицию за помощью обратились родители 12-летней школьницы, которые рассказали, что их дочь обманула женщина цыганской наружности. Девочка гуляла на улице вместе с подругами, когда к ним подошла злоумышленница и предложила исполнить их мечты. По словам «волшебницы», для проведения ритуала нужно было золото.

«Одна из девочек согласилась и вынесла из дома золотой браслет с подвеской и два кольца. Злоумышленница предложила девочке загадать желание, после чего сделала вид, что заворачивает украшения в тетрадный лист, а затем отдала свёрток подростку и разрешила открыть его только через полчаса, иначе заклинание не подействует», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Когда девочка открыла свёрток, он оказался пуст. Школьница поняла, что её обманули и рассказала обо всём родителям. Общая сумма ущерба составила 15 300 рублей.

Злоумышленнице на вид около 40-50 лет, её рост примерно 155-160 см. Она смуглая и имеет чёрные волосы, которые в момент преступления были собраны в пучок. На правой стороне её лица есть родинка диаметром около 3 мм. Женщина была одета в розовую ветровку и в тёмные брюки. На её ногах были ботинки болотного цвета. При себе у неё был ранец тёмного цвета в светлую горизонтальную полоску.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемой, просят сообщить по телефонам в Новокузнецке: +7 (3843) 45-42-52, 45-02-18 или 02. Анонимность гарантируется.