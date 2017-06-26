В Кузбассе поставщика лекарств оштрафовали на сумму свыше 600 тысяч рублей

Управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 658 520 рублей АО «Фармакон» за нарушение закона о защите конкуренции на торгах. Ведомство установило, что компания участвовала в устном сговоре с ООО «ФАРГО». Руководство компаний договорилось не мешать друг другу участвовать в закупках препаратов для медицинских учреждений Кузбасса.

«Кемеровское УФАС России выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарственных средств, медикаментов и медицинских изделий, проведённых в период с января 2015 г. по февраль 2016 г. АО «Фармакон» и ООО «ФАРГО» использовали следующую модель поведения: при отсутствии других участников одно из ценовых предложений делало одно из указанных обществ, второе снижало цену на 1 % и становилось победителем закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также известно, что заявки на участие и ценовые предложение делались с одних и тех же IP-адресов. За нарушение закона АО «Фармакон» уже оштрафовали, а в отношении второй компании ещё ведётся расследование.