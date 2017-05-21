В Кузбассе предпринимателя оштрафовали за вывоз мусора без лицензии

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о привлечении бизнесмена к административной ответственности.

Прокуратура города Топки обратилась в суд с заявлением о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя, который вывозил мусор без лицензии. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения во время проверки.

Специалисты установили, что бизнесмен осуществлял сбор и транспортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на нескольких улицах города без разрешения. Для этого мужчина самостоятельно заключил 45 договоров с местными жителями. Отходы, которые он вывозил, относятся к IV классу опасности.

«Индивидуальным предпринимателем не были представлены доказательства невозможности надлежащим образом исполнить обязанности, установленные законодательством РФ о лицензировании. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такое такая лицензия обязательно, влечёт административную ответственность», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

В итоге бизнесмена привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на четыре тысячи рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2017 году в Кузбассе выявили 45 несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов.