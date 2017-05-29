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В Кузбассе предпринимателя подозревают в неуплате налогов за продажу здания за 67,5 млн

В 2015 году женщина продала здание за 67,5 млн рублей, но не выплатила налог в бюджет государства.

В Кузбассе в уклонении от уплаты налогов подозревают индивидуального предпринимателя. По данным следствия, в 2015 году женщина, занимаясь предоставлением в аренду имущества, продала здание за 67,5 млн рублей, но не указала доход со сделки в декларации и не уплатила налог.

«Данные нарушения выявлены налоговым органом при проверке декларации. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следствие также примет все законные меры по возмещению причинённого ущерба государству. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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