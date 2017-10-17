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Кузбасс
В Кузбассе из огня спасли человека

В Кузбассе при пожаре в квартире спасли мужчину

Чтобы проникнуть в горящую помещение, пожарные разбили окно.

Утром 17 октября в квартире жилого дома в Полысаеве произошло возгорание . Пожарных вызвали соседи, обнаружившие, что из-за закрытой двери идет дым.

Чтобы проникнуть в горящую квартиру, спасателям пришлось применить пожарную лестницу и разбить окно. В помещении находился мужчина, которого сотрудники МЧС передали врачам скорой помощи.

«По предварительным данным специалистов, работающих на месте пожара, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар был оперативно ликвидирован.

Напоминаем, при обнаружении признаков возгорания необходимо звонить по телефонам пожарно-спасательной службы: «01» или «101» (с мобильного).

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

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