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В Кузбассе при столкновении Kia Forte и Daewoo Nexia погибли два человека

В Кузбассе при столкновении Kia Forte и Daewoo Nexia погибли два человека

Авария произошла 21 октября в 16:40.

В субботу, 21 октября,  в 16:40 в километре от улицы Шоссе Егорова со стороны села Верхотомское в сторону Кемерова произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в отделе пропаганды областной ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель Kia Forte не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на «встречку» и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia», — пояснили в ведомстве.

В результате столкновения, водитель и пассажир автомобиля Kia Forte погибли. Водитель и два пассажира Daewoo Nexia, в числе которых была 12-летняя девочка, получили травмы.

Областная Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скоростной режим движения и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, исходя из конкретных дорожных условий.

Текст: Карина Миллер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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