В Кузбассе пристав представилась подругой алиментщицы, чтобы добиться выплаты долга

В Мариинске судебный пристав-исполнитель переоделась в гражданскую одежду и представилась подругой алиментщицы, чтобы добиться выплаты долга. Женщина не выплачивала своим детям алименты около пяти лет. В итоге сумма долга на данный момент составляет более 400 тысяч рублей.

«В настоящее время она проживает в гражданском браке, в котором у неё нет детей. Однако двое детей от первого брака остались проживать с прежним супругом», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Сотрудники ведомства неоднократно приезжали в дом, где живёт женщина, но её сожитель говорил, что ничего не знает о должнице. После многочисленных попыток найти разыскиваемую, судебный пристав-исполнитель подошла к вопросу иначе.

Она переоделась в гражданскую одежду и подошла к дому, где, по сведениям участкового, живёт должница. Сотрудник УФССП России сказала гражданскому супругу алиментщицы, что ей надо вернуть долг своей «подруге». Мужчина сразу же позвал сожительницу.

Должница удивилась, когда вместо подруги увидела пристава-исполнителя, но что-либо делать было уже поздно. За воспрепятствование деятельности должностного лица женщину оштрафовали на 1000 рублей. Также её привлекут к ответственности за неуплату алиментов.