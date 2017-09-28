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В Кузбассе пристав стал девушкой в соцсетях для поимки должника

В Кузбассе пристав стал девушкой в соцсетях для поимки должника

Мужчина не платил алименты своим детям несколько лет.

В Мысках судебный пристав создал «фейковую» страницу под именем девушки, чтобы найти и привлечь к ответственности алиментщика. «Новая знакомая» должника предложила встретиться, и таким образом пристав узнал его местоположение. Как выяснилась, мужчина лежал в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

«Неплательщик скрывался с 2014 года. Житель города Мыски за три года накопил долг по алиментам около 200 тысяч рублей. Своих детей он не навещал. В ноябре 2016 года судебные приставы возбудили исполнительное производство по розыскному делу в отношении должника», — пояснили в ведомстве.

В день первого свидания к жителю города Мыски пришла не девушка, а судебный пристав. Увидев сотрудника УФССП, алиментщик заявил, что и не собирался скрываться. Теперь, после выписки из больницы, кузбассовца ждёт административный протокол за неуплату алиментов.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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