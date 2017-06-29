В Кузбассе приставы арестовали имущество управляющей организации за долги в 300 миллионов

За два года предприятие накопило крупный долг по налогам, штрафам и взносам в пенсионный фонд, а также перед юридическими и физическими лицами.

В Топках приставы арестовали технику у муниципальной управляющей организации за долги в 300 миллионов рублей. Такая крупная задолженность возникла у предприятия за два года. Всего в отношении компании ЖКХ возбуждено почти 150 исполнительных производств, рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Предполагается, что после реализации 12 арестованных единиц техники вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга. Остаток в таком случае составит 297 миллионов рублей. Примечательно, что руководитель организации, который накопил такую сумму долга, в начале июня ушёл с этой должности.

Как рассказали Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт о МКП «ЖКХ».