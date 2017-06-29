Новости
Кузбасс
В Кузбассе приставы арестовали имущество управляющей организации за долги в 300 миллионов

В Кузбассе приставы арестовали имущество управляющей организации за долги в 300 миллионов

За два года предприятие накопило крупный долг по налогам, штрафам и взносам в пенсионный фонд, а также перед юридическими и физическими лицами.

В Топках приставы арестовали технику у муниципальной управляющей организации за долги в 300 миллионов рублей. Такая крупная задолженность возникла у предприятия за два года. Всего в отношении компании ЖКХ возбуждено почти 150 исполнительных производств, рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Предполагается, что после реализации 12 арестованных единиц техники вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга. Остаток в таком случае составит 297 миллионов рублей. Примечательно, что руководитель организации, который накопил такую сумму долга, в начале июня ушёл с этой должности.

Как рассказали Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт о МКП «ЖКХ».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Квартира недели

Барский коттедж за 40 миллионов в Кемеровском районе

Очередной замечательный образчик рукотворного воплощения аристократических амбиций
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Фоторепортажи

Человек из Кемерова: как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»

«Поэтическая вАрка», уличная мода, граффити и другие яркие моменты «Детализации»

Сегодня в Кемерове

Популярное