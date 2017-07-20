В Кузбассе приставы арестовали технику на 7,5 млн у сельскохозяйственного предприятия

Долг в 7 600 000 рублей компания накопила за один год.

В Кузбассе судебные приставы арестовали у сельскохозяйственного предприятия технику на общую сумму 7,5 млн рублей. Компания за год накопила долг 7 600 000 рублей. Руководство предприятия не платило за ЖКУ, и не возвращало долги физическим и юридическим лицам.

«Более 10 лет ООО занимается оптовой торговлей животными, зерном, семенами и кормами, а также торговлей оборудованием для сельского хозяйства, молочными продуктами, яйцами и прочими пищевыми продуктами», — сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт об ООО «Селяна», что зарегистрировала в посёлке Кузбасский. Две единицы техники на пять миллионов рублей уже находятся на реализации, приставы арестовали комбайн и офисную технику на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

После того, как техника будет реализована, предприятие полностью погасит свои долги.