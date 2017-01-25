ЖКХ
Кузбасс
В Кузбассе приставы могут быстрее списывать с банковских карт долги за ЖКУ

В Кузбассе приставы стали быстрее списывать с банковских карт долги за ЖКУ

На сегодняшний день в региональном УФССП России находится на исполнении 3 404 судебных приказа на общую сумму 64 млн рублей.

В Кузбассе приставы могут быстрее списывать с банковских карт долги за ЖКУ. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

«С конца декабря приставы начали взыскивать долги не по судебному решению, а по судебному приказу. Если срок взыскания долга по судебному решению составляет более 10 дней, то по судебному приказу он значительно меньше – около пяти дней. На сегодняшний день у нас находится на исполнении 3 404 судебных приказа на общую сумму 64 млн рублей», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Сибдепо сообщал об изменении структуры оплаты ЖКУ в 2017 году.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе

Сибдепо продолжает рассказывать о социальных предпринимателях Кузбасса, которые развивают бизнес ради помощи детям
Рейтинг

12 горнолыжных комплексов Кузбасса

Афиша Сибдепо составила рейтинг мест, где можно скатиться с горы в Кузбассе
Квартира недели

«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

Цена престижа и европейского дизайна
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?

Сегодня в Кемерове

Популярное