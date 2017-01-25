В Кузбассе приставы стали быстрее списывать с банковских карт долги за ЖКУ

На сегодняшний день в региональном УФССП России находится на исполнении 3 404 судебных приказа на общую сумму 64 млн рублей.

В Кузбассе приставы могут быстрее списывать с банковских карт долги за ЖКУ. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

«С конца декабря приставы начали взыскивать долги не по судебному решению, а по судебному приказу. Если срок взыскания долга по судебному решению составляет более 10 дней, то по судебному приказу он значительно меньше – около пяти дней. На сегодняшний день у нас находится на исполнении 3 404 судебных приказа на общую сумму 64 млн рублей», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Сибдепо сообщал об изменении структуры оплаты ЖКУ в 2017 году.