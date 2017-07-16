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В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участие иномарки и грузовика

В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика

Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В Новокузнецком районе столкнулись Toyota Mark II и малотоннажный грузовик Mitsubishi Canter. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Авария произошла накануне, около 16:00 на 65 километре автодороги Новокузнецк – Мундыбаш, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса». Водитель Toyota Mark II – 34-летний кемеровчанин – не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с грузовиком  Mitsubishi Canter под управлением 57-летнего новокузнечанина.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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