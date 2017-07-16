В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика

В Новокузнецком районе столкнулись Toyota Mark II и малотоннажный грузовик Mitsubishi Canter. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Авария произошла накануне, около 16:00 на 65 километре автодороги Новокузнецк – Мундыбаш, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса». Водитель Toyota Mark II – 34-летний кемеровчанин – не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter под управлением 57-летнего новокузнечанина.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП.