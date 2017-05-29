В Кузбассе пройдут соревнования по скоростному спуску на велосипедах «Kemriders CUP 2017»

В столице Кузбасса пройдут соревнования по мини-даунхиллу «Kemriders CUP 2017». Первый этап скоростной гонки на горных велосипедах запланирован на 3-4 июня.

Чемпионат состоит из трёх этапов, по итогам которых организаторы определят победителей в личном зачёте каждой категории. Гонка по мини-даунхиллу в Кемерове проводится по категориям «Женщины», «Элита», «Юниоры» – 1999 года рождения и младше и «Мастера» – 1987 года рождения и старше.

Серия гонок «Kemriders CUP 2017» пройдёт на специальных трассах горнолыжного комплекса «Люскус».

Второй этап соревнований запланирован на 2 июля, а третий – на 27 августа 2017 года.