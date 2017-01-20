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Кузбасс

В Кузбассе пройдёт принудительное лечение мужчина, ранивший сожительницу и угрожавший полиции

Жителя региона признали невменяемым.

В Кузбассе состоялся суд над мужичной, ранившего ножом сожительницу и угрожавшего полицейским.

Как рассказали в пресс-службе областного СУ СК РФ, в сентябре в Мариинске злоумышленник выпивал с сожительницей. В какой-то момент гражданские супруги поругались. Ссора закончилась поножовщиной: 58-летний мужчина ударил пострадавшую в живот. После этого он сам вызвал скорую. Раненую госпитализировали.

«За подозреваемым прибыли сотрудники полиции. Однако он отказался подчиниться законным требованиям полицейских, закрылся в квартире. Когда сотрудникам удалось проникнуть в жилище, злоумышленник на встречу к ним вышел с ножом в руках. На требование бросить нож он не реагировал, замахиваясь, двинулся в сторону полицейских. Применив физическую силу, они обезоружили его», — сообщили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу. По её результатам кузбассовца признали невменяемым.

В итоге суд постановил, что злоумышленник должен принудительно пройти лечение в психиатрической больнице.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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