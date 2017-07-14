В Кузбассе пройдёт профилактическая акция «Встречная полоса»

С 17 по 28 июля на территории Кузбасса будет проходить профилактическая акция «Встречная полоса». Сотрудники ГИБДД проверят, как жители региона соблюдают правила дорожного движения. Акция направлена на предупреждение и пресечение нарушений ПДД, связанных со встречной полосой.

«Данные нарушения правил становятся причиной ДТП, отличающихся высокой тяжестью последствий. В момент лобового столкновения транспортных средств возникает наибольший риск того, что водители и пассажиры получат травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Инспекторы Госавтоинспекции во время акции будут также использовать автомобили скрытого контроля. Такое решение принято для пресечения данного вида нарушений.