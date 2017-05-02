В Кузбассе пропавшего 80-летнего пенсионера нашли мёртвым в реке

В Кузбассе без вести пропавшего 80-летнего пенсионера Владимира Малых нашли мёртвым. Мужчину из Яшкино разыскивали с 29 апреля.

«Он ушёл в лес за колбой. Впоследствии его обнаружили мёртвым в реке Еловка. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти мужчины», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

О смерти кузбассовца также сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», волонтёры которого разыскивали мужчину.