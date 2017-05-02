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В Кузбассе пропавшего 80-летнего пенсионера нашли мёртвым в реке

В Кузбассе пропавшего 80-летнего пенсионера нашли мёртвым в реке

Владимира Малых разыскивали с 29 апреля.

В Кузбассе без вести пропавшего 80-летнего пенсионера Владимира Малых нашли мёртвым. Мужчину из Яшкино разыскивали с 29 апреля.

«Он ушёл в лес за колбой. Впоследствии его обнаружили мёртвым в реке Еловка. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти мужчины», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

О смерти кузбассовца также сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», волонтёры которого разыскивали мужчину.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

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