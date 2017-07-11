В Кузбассе прошла «Zубочистка»

В Кузбассе прошёл экологический марафон «Zубочистка». В нём участвовали 160 человек. Они убрали мусор с основных туристических маршрутов в районе Поднебесных Зубьев.

«Экомарафон «Zубочистка» в Поднебесных Зубьях даёт возможность сплотиться советам рабочий молодежи, понять, что вместе мы можем совершать действительно крупные полезные для Кузбасса дела», – сказал начальник департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский.

В рамках экомарафона участники преодолели весьма большие расстояния. Так, в один из трёх дней мероприятия, они прошли более 22 километров. Кроме того, кузбассовцы совершили восхождения на пик дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина (высотой 743 метра) и на пик Поднебесный (1510 метров).

Организаторы экомарафона — областной совет объединений работающей молодежи предприятий, учреждений и организаций, фонд социально–экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». Акция проведена при поддержке администраций области и города Междуреченска.