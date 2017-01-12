В Кузбассе прошло предварительное слушание по делу бывшего мэра Прокопьевска
Суд отказал адвокатам Валерия Гаранина в удовлетворении ходатайства по возвращению дела в прокуратуру.
В Центральном районном суде Прокопьевска прошло предварительное слушание по делу бывшего мэра Прокопьевска Валерия Гаранина. Напомним, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
«На предварительном слушании адвокаты указывали на якобы допущенные при возбуждении уголовного дела процессуальные нарушения, а также просили истребовать дополнительные доказательства и изменить меру пресечения на обязательство о явке», — рассказал агентству «Интерфакс-Сибирь» представитель пресс-службы областной прокуратуры.
Отмечается, что дата рассмотрения дела в суде назначена на 24 января.
Ранее Сибдепо сообщал, что бывший глава Прокопьевска Валерий Гаранин ушёл в отставку по состоянию здоровья.