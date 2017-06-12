В Кузбассе прошёл областной чемпионат по шоссейному велоспорту

В спортивном мероприятии поучаствовали жители Кемерова и других городов.

В столице Кузбасса прошли чемпионат Кемеровской области и первенство Кемерова по шоссейному велоспорту. Соревнования состоялись 11 и 12 июня.

В спортивных мероприятиях приняли участие 127 человек из Кемерова, Белова, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого района, Бердска и Новосибирска.

11 июня на Леснонолянском шоссе спортсмены соревновались в индивидуальных заездах на время. Велосипедисты боролись за победу на трассах длиною 5 и 10 километров в разных возрастных категориях.

Первое место среди девочек 2005 года рождения и младше на трассе длиною 5 километров одержала Мария Вершинина из Новосибирска. Победителем в аналогичной категории среди мальчиков стал Андрей Никифоров из Белова.

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Среди девушек 2004-2003 годов рождения на трассе длиною 5 километров первой стала Светлана Никитюк из Новосибирска. «Золото» в мужской категории этого же возраста на трассе в 10 километров завоевал Андрей Шевцов из Белова.

10 километров среди девушек 2002-2001 годов рождения быстрее всех преодолела Любовь Малервейн из Новосибирска. Среди юношей – кемеровчанин Виталий Шипунов.

Владислав Харламов из Бердска стал лучшим на трассе в 10 километров среди юношей 2000-1999 годов рождения. Виктория Гришечко из Новосибирска показала лучший результат среди девушек в этой же возрастной категории.

Первое место в категории мужчин 1998-1983 годов рождения занял Андрей Тимофеев из Бердска, в категории 1982-1972 годов рождения – Владимир Ромашов из Бердска, среди мужчин 1971 года рождения и старше – новокузнечанин Константин Кишко.

«Победителям и призёрам вручили грамоты, медали, подарочные сертификаты в спортивный магазин и призы от партнёров», – рассказал Сибдепо директор МБОУ ДО «ДЮСШ №3», главный секретарь заездов Артём Лысак.

12 июня в жилом массиве, по центральным улицам и проспектам Кемерова, прошла круговая гонка критериум. Длина одного круга составила от 3,5 до 12 километров. За разные призовые места спортсменам начисляли разное количество баллов. В итоге победа доставалась тому, кто набрал больше всех очков.