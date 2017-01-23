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В Кузбассе прошёл турнир по игре «Социополия»

В Кузбассе прошёл турнир по игре «Социополия»

Настольную игру разработали учёные Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова по заказу АО «СУЭК».

В Ленинске-Кузнецком прошёл турнир по игре «Социополия». В соревновании приняли участие три команды. Как сообщает пресс-служба «СУЭК-Кузбасс», настольную игру разработали учёные Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова по заказу компании.

«Социополия» представляет собой первую деловую игру, позволяющую в игровой форме обучить подросток основам социального предпринимательства и приобрести навыки создания предприятий в социальной сфере. В игре представлены все регионы присутствия АО «СУЭК» – от Мурманской области до Хабаровского края.

Как отметили участники состязания, игра заставляет думать и стратегически и тактически, просчитывать свои действия, развивать логику мышления.

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Фото: "СУЭК-Кузбасс".

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