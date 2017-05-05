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В Кузбассе проверят все бассейны после ЧП в спорткомплексе «Северный»

В Кузбассе проверят все бассейны после ЧП в спорткомплексе «Северный»

Персонал проэкзаменуют на знание правил электробезопасности и охраны труда.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил проверить все бассейны региона. Причиной такого решения стало ЧП, которое произошло 4 мая в спорткомплексе «Северный». Напомним, из-за короткого замыкания системы электрического подогрева полов в бассейне три женщины с детьми получили удар током, когда находились в воде.

«По требованию губернатора в регионе пройдут внеплановые проверки бассейнов, образовательных, культурных и спортивно-оздоровительных учреждений, имеющих бассейны. Персонал проэкзаменуют на знание правил электробезопасности и охраны труда, а также проверят электроизмерения всех электрических установок бассейнов, соответствие систем электроснабжения зданий всем необходимым требованиям и стандартам», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего на территории Кузбасса работают 127 бассейнов. Внеплановые проверки пройдут не только в крупных бассейнах, но и во всех учреждениях, имеющих ванны для плавания и купания.

Ранее Сибдепо сообщал, что по данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. После произошедшего сотрудники спорткомплекса сразу же вызвали скорую помощь пострадавшим. Медики не выявили у них серьёзных травм, однако одну мать с ребёнком госпитализировали до утра 5 мая.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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