В регионе будут останавливать работу аттракционов при проявлении порывов ветра свыше 10 м/с.

В Кузбассе проверят законность установки батутов и их безопасность. Для того, чтобы не было случаев травматизма детей, местным администрациям совместно с органами надзора поручили взять надувные уличные игровые комплексы под особый контроль.

«Прежде всего, будет проверена законность установки батутов, наличие всех разрешительных документов. Проверяющие обратят особое внимание на надёжность крепления всех элементов аттракционов», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 1 июня в Кемерове бушевал сильный ветер. Во время непогоды семилетний мальчик прыгал на батуте в парке «Кузбасский». В результате конструкцию перевернуло вместе с ребёнком. Врачи диагностировали у пострадавшего травму одного из позвонков. По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку.

В АКО добавили, что в регионе будут останавливать работу аттракционов при проявлении порывов ветра свыше 10 м/сек.