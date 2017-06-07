В Кузбассе пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП, пострадали два человека

6 июня в Мариинском районе на 16 км автодороги «Суслово – Пихтовка – Тундинка» произошло «пьяное» ДТП. Аварию устроил 31-летний мужчина.

«По предварительным данным, водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание. Установлено, что у мотоциклиста не было прав, он был без мотошлема. При этом кузбассовец управлял незарегистрированным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

В результате ДТП травмы получили водитель «Урала» и его 28-летний пассажир. Им назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.