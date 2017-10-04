В Кузбассе пьяный водитель Kia устроил смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело

В результате аварии также травмы получили двое пассажиров и сам автомобилист.

30 сентября в Яе на ул. Мостовая пьяный водитель Kia Cerato врезался в дерево. Ранее Сибдепо сообщал, что в результате аварии погибла 32-летняя пассажирка авто.

«Также травмы получили сам 27-летний автомобилист и ещё два пассажира машины: 26-летний мужчина и 19-летняя девушка. Им назначили амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области онлайн-журналу пояснили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения, тем самым не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.