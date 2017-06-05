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В Кузбассе пьяный водитель «Нивы» без прав устроил ДТП, травмы получили двое детей

В Кузбассе пьяный водитель «Нивы» без прав устроил ДТП, травмы получили двое детей

Мужчина скрылся с места аварии, однако правоохранители нашли его.

4 июня в Анжеро-Судженске на ул. Равенства пьяный водитель «Нивы» устроил ДТП. В результате травмы получили три человека, в том числе двое детей.

По предварительным данным, 35-летний мужчина ехал по грунтовой дороге, неверно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги.

«После аварии водитель скрылся, однако впоследствии был задержан. Выяснилось, что он лишён прав. В результате ДТП травмы получила 26-летняя пассажирка, который назначили амбулаторное лечение, и двое детей – мальчики в возрасте двух и восьми лет. Их госпитализировали», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Правоохранители установили, что дети перевозились без использования детских удерживающих устройств. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / ГИБДД Анжеро-Судженска.

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