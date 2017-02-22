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В Кузбассе пьяный водитель расплакался в машине ДПС после аварии

В Кузбассе пьяный водитель расплакался в машине ДПС после аварии

Лихач гонял по Ленинску-Кузнецкому со скоростью около 120 километров в час.

В Ленинске-Кузнецком пьяный водитель, ехавший по городу со скоростью около 120 километров в час, устроил массовое ДТП. Мужчина, за которым гнались полицейские, хотел скрыться от правоохранителей и решил проскочить оживлённый перекресток на «красный».

На опубликованном в Сети видео запечатлено, что после столкновения с двумя легковыми машинами и автобусом, кузбассовец до последнего надеялся скрыться от инспекторов. Он попытался запустить двигатель машины и продолжить движение.

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«После задержания водитель Lada Granta расплакался в полицейском автомобиле. Только здесь до нетрезвого мужчины дошло осознание того, что в ДТП могли погибнуть люди. К счастью, в данной аварии никто не пострадал, кроме машин», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Задержанным оказался 32-летний местный житель. Как выяснили полицейские, в момент ДТП он уже был лишён прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

За несколько правонарушений, которые он допустил во время погони, мужчину оштрафовали на 3000 рублей. За выезд на полосу встречного движения водителю грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Также правоохранители решают вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Все повреждённые машины виновник ДТП должен будет восстановить за свой счет.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: Опер ТВ.
Фото: Опер ТВ, пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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