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В Кузбассе пьяный водитель с ребёнком протаранил внедорожник и скрылся с места ДТП

В Кузбассе пьяный водитель с ребёнком протаранил внедорожник и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД задержали его по горячим следам в течение часа.

В Белове пьяный водитель белой Toyota Corolla с трёхлетним ребёнком в салоне протаранил внедорожник и скрылся с места ДТП. В течение часа сотрудники ГИБДД задержали его.

Авария произошла на пересечении улиц Астраханская и Киевская. Водитель белой Toyota Corolla двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автомобилю Toyota RAV4, который ехал по главной. Информацию опубликовал «Правоохранительный портал Кузбасса». Как пишет сайт, многочисленные очевидцы происшествия отметили, что в автокресле салона его автомобиля находился трёхлетний ребёнок, а сам водитель Toyota Corolla был изрядно пьян. Позже это подтвердили показания алкометра.

В результате ДТП никто не пострадал. Мужчина несколько раз предложил владелице Toyota RAV4 не вызывать сотрудников полиции на место происшествия. Однако женщина не пошла навстречу и позвонила в  Госавтоинспекцию.

После этого виновник аварии сел в машину и скрылся с места ДТП. По словам очевидцев, он отправился по дороге с односторонним движением во встречном направлении.

В течение часа инспекторы задержали мужчину, который поставил машину во дворе дома и лёг спать. Ему грозят несколько крупных штрафов и лишение права управления.

Текст: Екатерина Фоменко.

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