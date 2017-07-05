Авто
Кузбасс
В Кузбассе пьяный водитель Suzuki выехал на «встречку» и столкнулся с Lada

В Кузбассе пьяный водитель Suzuki выехал на «встречку» и столкнулся с Lada

В ДТП на трассе пострадал один человек.

4 июля в Яйском районе на трассе Анжеро-Судженск – Яя – Ижморский произошло «пьяное» ДТП. Водитель Suzuki Grand Vitara выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Granta.

«46-летний мужчина, находившийся за рулём Suzuki, оказался пьян. Он не пострадал. Травмы получил другой участник ДТП – 54-летний водитель Lada Granta. Ему назначили амбулаторное лечение», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Как уточнили изданию в областной Госавтоинспекции, всего с начала 2017 года от управления авто отстранили более 8 000 пьяных водителей. ГИБДД призывает автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Напомним, что за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования нарушителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://auto.mail.ru/

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Фоторепортажи

Человек из Кемерова: как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»

«Поэтическая вАрка», уличная мода, граффити и другие яркие моменты «Детализации»
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное