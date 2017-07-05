В Кузбассе пьяный водитель Suzuki выехал на «встречку» и столкнулся с Lada

В ДТП на трассе пострадал один человек.

4 июля в Яйском районе на трассе Анжеро-Судженск – Яя – Ижморский произошло «пьяное» ДТП. Водитель Suzuki Grand Vitara выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Granta.

«46-летний мужчина, находившийся за рулём Suzuki, оказался пьян. Он не пострадал. Травмы получил другой участник ДТП – 54-летний водитель Lada Granta. Ему назначили амбулаторное лечение», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Как уточнили изданию в областной Госавтоинспекции, всего с начала 2017 года от управления авто отстранили более 8 000 пьяных водителей. ГИБДД призывает автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Напомним, что за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования нарушителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.