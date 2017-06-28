Новости
Кузбасс
В Кузбассе распродаётся имущество «Новокузнецкого вагоностроительного завода»

В Кузбассе распродаётся имущество «Новокузнецкого вагоностроительного завода»

Имущество реализуется без аукциона по прямым договорам купли-продажи.

В южной столице Кузбасса конкурсный управляющий ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» разместил объявление о продаже имущества предприятия должника. В объявлении говорится, что продажа имущества будет осуществляться по прямым договорам купли-продажи без аукциона.

«Продаётся имущество с балансовой стоимостью менее 100 тысяч рублей и имущество, являющееся продукцией, изготовленной должником в процессе осуществления хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.

Более подробную информацию, а также положение о продаже с указанным порядком подачи заявок и сроках можно уточнить на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Все необходимые документы прикреплены файлами к объявлению.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kuzpress.ru

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Барский коттедж за 40 миллионов в Кемеровском районе

Очередной замечательный образчик рукотворного воплощения аристократических амбиций
Кинопрокат

«Трансформеры: Последний рыцарь» — рецензия на фильм

Что хорошего есть в новом фильме про роботов-забияк?
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Ретро

Как изменилась Притомская набережная за 70 лет

Давайте вспоминать, как выглядела наша любимая улица в разные времена

Сегодня в Кемерове

Популярное