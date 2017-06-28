В Кузбассе распродаётся имущество «Новокузнецкого вагоностроительного завода»

В южной столице Кузбасса конкурсный управляющий ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» разместил объявление о продаже имущества предприятия должника. В объявлении говорится, что продажа имущества будет осуществляться по прямым договорам купли-продажи без аукциона.

«Продаётся имущество с балансовой стоимостью менее 100 тысяч рублей и имущество, являющееся продукцией, изготовленной должником в процессе осуществления хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.

Более подробную информацию, а также положение о продаже с указанным порядком подачи заявок и сроках можно уточнить на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Все необходимые документы прикреплены файлами к объявлению.