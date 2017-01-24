В Кузбассе разработают дорожную карту развития компонентного машиностроения

В регионе создана рабочая группа, которая займётся этим вопросом.

В Кузбассе на расширенном заседании коллегии областной администрации создали рабочую группу по разработке дорожной карты развития компонентного машиностроения.

Заседание коллегии прошло 24 января под председательством первого заместителя губернатора Владимира Чернова.

Начальник регионального департамента промышленности Сергей Карпунькин подвёл итоги работы машиностроительной отрасли в минувшем году.

«Так, за 2016 год ожидаемый индекс производства в машиностроении Кемеровской области составит 115%. В целом по отрасли удалось добиться увеличения производительности труда в среднем на 18,1%. За 9 месяцев 2016 года обязательные платежи в бюджет области увеличились на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Средняя заработная плата по отрасли в 2016 году увеличилась на 9,2 % и составила 31 483 рубля», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гендиректор «Сибирское НПО» Сергей Магазов предложил концепцию создания уклада компонентного машиностроения в регионе. По его словам, большинству отечественных машиностроительных компаний не хватает основных компонентов для производства продукции. Нужно создать предприятия по выпуску необходимого оборудования, например, в моногородах.

По итогам заседания было решено создать рабочую группу для разработки дорожной карты компонентного машиностроения. Контролировать её работу поручили заместителю губернатора Екатерине Кутылкиной.