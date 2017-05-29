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В Кузбассе ребёнок получил 100 тысяч компенсации за перелом позвоночника в школе

В Кузбассе ребёнок получил 100 тысяч компенсации за перелом позвоночника в школе

Девочке также была причинена психологическая травма.

По требованию прокурора в Калтане 15-летней девочке взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за перелом позвоночника. Ребёнок получил травму в школе в декабре 2016 года. Перед началом занятий пострадавшая поскользнулась на лестнице и упала.

«Её госпитализировали, и до 30 декабря 2016 она находилась на стационарном лечении. В результате ребёнок пропустил занятия как в общеобразовательной, так и в музыкальной школе, а также все праздничные и концертные мероприятия, связанные с новогодними праздниками и каникулами», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время девочка всё ещё находится на амбулаторном лечении и обучается на дому. Её родители отметили, что дочери была также причинена психологическая травма, ведь она могла обучаться вместе со сверстниками.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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