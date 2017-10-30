В Кузбассе рецидивист ранил ножом мужчину на улице

Инцидент произошёл между двумя знакомыми по дороге в магазин за алкоголем.

В ночь на 30 октября в Междуреченске сотрудники Росгвардии Кемеровской области задержали 39-летнего мужчину, который напал с ножом на местного жителя. Инцидент произошёл между двумя знакомыми на улице Пушкина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства обнаружили очевидца ЧП. Тот рассказал, что у входа в магазин между двумя мужчинами завязалась ссора. В результате один житель Междуреченска ударил второго ножом в живот, а затем скрылся в близлежащих дворах. Свидетель узнал подозреваемого и вызвал к месту происшествия «скорую помощь».

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника в гостях у его знакомой, куда тот отправился сразу же после случившегося.

«Мужчина пояснил, что до этого выпивал вместе с потерпевшим. По дороге в магазин за очередной бутылкой алкоголя они поссорились. Потерпевший якобы оскорбил подозреваемого, из-за чего и получил удар ножом. Нож находился в кармане подозреваемого», – рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кемеровской области.

Ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью мужчину передали сотрудникам местного отделения полиции.