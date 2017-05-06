В Кузбассе Роспотребнадзор закрыл процедурный кабинет в детском саду на 90 суток

Специалисты провели проверку в дошкольном учреждении и обнаружили там различные нарушения.

В Мысках сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в детском саду комбинированного вида №13 «Золотой ключик» и нашли несколько нарушений. В процедурном кабинете дошкольного учреждения стены и покрытие пола, а также отделка потолка не герметичны. В некоторых местах на стенах есть грибок, а с потолка осыпается штукатурка.

«В данных условиях проведение каких-либо медицинских манипуляций воспитанникам детского учреждения небезопасно. За выявленные нарушения в отношении дошкольного учреждения составлен протокол по делу об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Деятельность процедурного кабинета прекращена на 90 суток, а детский сад продолжает работать в штатном режиме.