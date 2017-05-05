В Кузбассе с начала 2017 года число погибших в ДТП сократилось на 11,1%

С января по апрель 2017 года в Кузбассе произошло 697 аварий, в результате которых 64 человека погибли, а 960 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции сравнили эти показатели с данного прошлого года и выяснили, что число погибших в ДТП сократилось на 11,1% (на восемь человек), а количество пострадавших уменьшилось на 6,5% (меньше на 67 человек, чем в прошлом году за это же период), сообщили в пропаганде ГИБДД по Кемеровской области.

Чаще всего в этом году участники дорожного движения получали смертельные травмы, а также тяжкие последствия для здоровья из-за выезда на «встречку», из-за неправильно выбранной скорости и нарушений ПДД на пешеходных переходах. В ДТП с выездом на встречную полосу погибли 24 человека, а травмы получили 223 человека. Также удалось сократить количество аварий с участием нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД смогли этого добиться благодаря комплексному подходу к решению вопроса безопасности.

Госавтоинспекция просит кузбассовцев не оставаться безразличными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями подобного факта, сообщите об этом в полицию. Злостным нарушителям, неоднократно садившимся за руль авто в нетрезвом виде, грозит реальный срок заключения под стражу.

В прошлом году инспекторы ГИБДД пресекли более 200 тысяч нарушений водителями и более 50 тысяч пешеходами.