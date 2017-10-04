В Кузбассе с трассы слетел Daewoo Matiz, в котором был младенец

В среду, 4 октября, на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий произошло серьёзное ДТП. О происшествии сообщили очевидцы.

«Девушка, водитель автомобиля Daewoo Matiz, зацепила обочину. Машина несколько раз перевернулась», — поделилась кемеровчанка.

Также очевидец отметил, что кроме водителя в машине находилась ещё одна девушка и шестимесячный ребёнок. Никто не пострадал, кроме водителя – автоледи получила множественные переломы.

Кузбасская Госавтоинспекция просит автомобилистов следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Также выполнять предписания всех дорожных знаков.