В Кузбассе сгорел склад с сахаром

30 июня в Юрге на улице Шоссейная горел склад. Сигнал о возгорании здания поступил в МЧС в 6:30. В 6:43 специалисты уже ликвидировали пожар.

«На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания склада шёл дым. В результате сгорел сахар в мешках на площади 50 кв. м», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно эксперты установили, что причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Всего к тушению пожара от регионального чрезвычайного ведомства привлекались 10 человек и три единицы техники.