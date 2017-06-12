В Кузбассе школьник погиб от удара током

В Кузбассе 15-летний школьник залез на трансформаторную будку и получил смертельный удар током. Инцидент произошёл в посёлке Каз Таштагольского района.

Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах, девятиклассник залез на неогороженный трансформатор, установленный на опорах, задел находившийся под напряжением провод и получил смертельный удар током.

«Перед гибелью школьник вместе с друзьями играл в догоняшки. Подросток решил спрятаться на электровышке и головой задел оголённый провод», – пишет портал со ссылкой на друга погибшего.

Друзья подростка увидели его, лежащим на земле без признаков жизни. Они вызвали «скорую помощь». Медики прибыли на место происшествия и констатировали смерть.

В обстоятельствах гибели подростка разбираются следователи.