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Кузбасс
В Кузбассе школьник погиб от удара током

В Кузбассе школьник погиб от удара током

Подросток скончался до приезда «скорой помощи».

В Кузбассе 15-летний школьник залез на трансформаторную будку и получил смертельный удар током. Инцидент произошёл в посёлке Каз Таштагольского района.

Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах, девятиклассник залез на неогороженный трансформатор, установленный на опорах, задел находившийся под напряжением провод и получил смертельный удар током.

«Перед гибелью школьник вместе с друзьями играл в догоняшки. Подросток решил спрятаться на электровышке и головой задел оголённый провод», – пишет портал со ссылкой на друга погибшего.

Друзья подростка увидели его, лежащим на земле без признаков жизни. Они вызвали «скорую помощь». Медики прибыли на место происшествия и констатировали смерть.

В обстоятельствах гибели подростка разбираются следователи.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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