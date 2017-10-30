В Кузбассе синоптики прогнозируют на неделе переменчивую погоду

На предстоящей неделе кузбасские синоптики прогнозируют переменчивую погоду. В ночь на вторник и утром по региону возможны туманы, изморозь, а на дорогах – гололедица. Днём ожидается облачность, но без существенных осадков. Дневная температура составит +2, -3°С, местами – +7°С, а ночью похолодает до -2, -7°С.

«Со среды ожидаем повышение температуры, мы будем находиться в тёплом секторе циклона, будет без осадков. Днём температура будет в пределах +2, +7°С, ночью понизится до -1, -6°С. Ветер юго-восточный порывистый», – рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В четверг местами пройдут небольшие дожди. Днём будет тепло – +5, +10°С, ночью же – +2,+7°С. А вот уже в пятницу произойдёт понижение температуры. Дневная ещё сохранится в пределах +2, +7°С, однако в ночь столбик термометра опустится до -1, -6°С, местами – до -12°С.

Выходные дни на этой неделе будут прохладными. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. В субботу днём усилится южный ветер, в ночные часы он сменит направление на западное и также будет порывистым. Днём столбик термометра повысится до отметок -3, +2°С, в ночь, наоборот, понизится – до -4, -9°С, местами – до -15°С.

В воскресенье также возможен небольшой снег. Днём температура составит -1, -6°С, а ночью – -4, -9°С.