В Кузбассе синоптики прогнозируют на неделе солнечную погоду

По северным районам области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По прогнозам синоптиков, до пятницы в регионе сохранится солнечная погода. Лишь по северным районам области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 10 октября, днём температура составит +3, +8°С. В ночь она понизится до отметок -2, +3°С, при прояснении – до -8°С. В отдельных районах возможны небольшие осадки. В среду погода будет без существенных изменений.

В четверг дневная температура останется на том же уровне, однако ночью похолодает до -3, -8°С. При этом вероятность осадков останется.

В пятницу по югу области пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днём составит +2, +7°С, ночью – -1, -6°С, по югу до +3°С.

Выходные дни на этой неделе будут дождливыми. В субботу днём потеплеет до +6, +11°С, в Кемерове преимущественно без осадков. В ночь столбик термометра «упадёт» до -2, +3°С. В воскресенье осадки возможны на большей части территории региона. Днём температура будет в пределах +4, +9°С, ночью – около 0°С.