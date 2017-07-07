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Кузбасс

В Кузбассе СК организовал проверку по факту отравления ребёнка жидкостью для розжига огня

Мальчика госпитализировали в больницу с отравлением.

В Кемеровской области Следственное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту отравление малолетнего новокузнечанина жидкостью для розжига огня. По предварительным данным, ребёнок находился в коляске, пока его мать совершала покупки, он сумел дотянуться до ближайшей полки, взял флакон с жидкостью, открыл его и выпил.

«Мать заметила, что её ребёнок выпил жидкость и вызвала скорую, мальчика госпитализировали. Следователю предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Ход доследственной проверки находится на контроле руководства СУ СК РФ по Кемеровской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.vesti.ru

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