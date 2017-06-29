В Кузбассе Следком организовал проверку по факту ДТП с участием полицейского авто

Следственное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием служебного автомобиля полиции. По предварительным данным, аварию намеренно спровоцировал нетрезвый мужчина, которого сотрудник правоохранительных органов вёз в отел полиции.

«В пути задержанный отвлекал полицейского от управления транспортным средством: оскорблял нецензурной бранью, пытался схватить за погоны. Сотрудник полиции остановил машину и применил к мужчине спецсредства – наручники, после чего продолжил движение», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Спустя какое-то время задержанный схватился за руль автомобиля и резко повернул его в сторону. В результате этого действия, машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью». На место аварии незамедлительно вызвали скорую, медики оказали первую помощь пострадавшим. Серьёзных травм ни у кого не было выявлено.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.