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В Кузбассе Следком организовал проверку по факту нападения собаки на посетителей бара

ЧП произошло рано утром 19 июня в Междуреченске.

В Междуреченске 19 июня в 4:00 в одном из городских баров появился нетрезвый мужчина с собакой бойцовской породы. На животном не было ни поводка, ни намордника, что очень возмутило посетителей заведения. Хозяин собаки разозлился на тех, кто находился в баре, и натравил на них ротвейлера.

«Собака успела укусить одного мужчину, а сотрудники заведения попытались успокоить злоумышленника, сделав замечание, и нажали тревожную кнопку. По данному факту Следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области проводит доследственную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника, он спустил на них собаку, дав команду «фас». Сотрудник Росгвардии, в целях самообороны, застрелил животное.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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