В Кузбассе Следком организовал проверку после падения трёхлетнего ребёнка из окна

ЧП произошло 6 мая в Киселёвске, но известно об этом стало только сейчас.

6 мая в Киселёвске из окна квартиры на пятом этаже выпал трёхлетний ребёнок. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области организовали доследственную проверку по факту травмирования малолетнего. По предварительным данным, мальчик находился дома с родителями.

«Всего несколько минут он был без присмотра взрослых. В этом время он посмотрел в окно и увидел летящий самолёт, залез на подоконник и выпал с пятого этажа. Взрослые, заметив отсутствие ребенка, обнаружил его лежащим у подъезда на асфальте, вызвали «скорую помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Малыша в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что в данной семье воспитывается ещё один старший ребёнок.

СУ СК РФ по Кемеровской области обращается к кузбассовцам с просьбой быть бдительными и не оставлять детей без присмотра, даже если они находятся в соседней комнате.