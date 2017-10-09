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В Кузбассе Следком проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте

В Кузбассе Следком проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте

Два горняка травмировались на руднике в посёлке Шерегеш, один из мужчин скончался в больнице.

В воскресенье, 8 октября, в 8:30 в экстренные службы поступило сообщение, что при проведении буровых работ на руднике в посёлке Шерегеш травмировались двое рабочих. Мужчин госпитализировали в больницу, однако один из них скончался в медицинском учреждении спустя сутки. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение  правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По предварительным данным, 8 октября  2:55 на одном из участков работники, находясь в ковше погрузочно-доставочной машине, производили зарядку скважин-вееров. В это время произошло отслоение горной массы потолка выработки, в результате чего были травмированы: 47-летний взрывник, 30-летний рабочий», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Медикам не удалось спасти жизнь младшему из пострадавших. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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