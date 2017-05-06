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В Кузбассе Следком возбудил дело по факту смерти 10-летнего мальчика

Тело несовершеннолетнего ребёнка нашли вечером 5 мая в яме со шлаком на территории Белова.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения тела 10-летнего мальчика в яме со шлаком на территории города Белово. Известно, что погибший вместе со своим девятилетним другом подошёл к краю ямы, из которой шёл дым. Борта ямы обвалились и оба ребёнка упали вниз, но девятилетнему мальчику удалось выбраться, после чего он позвал взрослых на помощь.

«Местные жители вызвали сотрудников МЧС. Тело 10-летнего мальчика спасателями поднято на поверхность, девятилетний ребёнок с ожогами третей степени госпитализирован. В рамках расследования будет установлен собственник территории, надлежащим ли образом содержался шлакоотстойник и было ли лицо ответственное за его содержание», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По требованию следователя, шлакоотстойник обнесли сигнальной лентой и установили освещение, а также выставили пост вневедомственной охраны. Данный объект будет охраняться до тех пор, пока специалисты не примут решение о том, как сделать его безопасным.

В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также выясняется причина смерти десятилетнего ребёнка. Расследование данного уголовного дела взято под контроль руководством СУ СК РФ по Кемеровской области.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.torange.biz

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