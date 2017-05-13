В Кузбассе сняли трогательный ролик ко дню медсестры в стиле проекта #ЖИТЬ

В Сети появился ролик, посвящённый международному дню медицинской сестры. В съёмках трогательного видео приняли участие сотрудники Кемеровской областной клинической больницы.

В видеоклипе показаны будни медицинских сестёр.

«Вокруг всегда замирает жизнь, когда они выключают свет. И если глаза закрыть, можно представить, что никого нет… Но важно понять одно, что на страже всегда они. В духоте нараспашку откроют окно, наполняя прохладной свежестью жизнь», – поют героини клипа.