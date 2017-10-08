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Кузбасс
В Кузбассе собачники выгуливали питомцев и подрались из-за них

В Кузбассе собачники выгуливали питомцев и подрались из-за них

Одного из мужчин арестовали на 10 суток.

В Ижморском районе двое мужчин выгуливали своих собак, в какой-то момент животные начали драться. Один из мужчин попытался разнять собак. Он взял палку и замахнулся на чужую собаку. Второму собачнику не понравилось, что его питомца попытались ударить, после чего он набросился с кулаками на обидчика своего пса.

«Участников конфликта разняли очевидцы. Избитый мужчины написал на обидчика заявление в полицию. Участковый уполномоченный полиции провел проверку и составил в отношении нарушителя протокол по факту нанесения побоев», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Ижморский районный суд назначил нарушителю порядка наказание в виде ареста на 10 суток. Кто будет присматривать за собакой, пока кузбассовец будет отбывать срок наказания, неизвестно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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