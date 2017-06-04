В Кузбассе сократилось число занятых во вредных и опасных условиях труда

При этом в регионе стало больше человек, занятых на тяжёлых работах.

За год в Кузбассе число занятых во вредных и опасных условиях труда сократилось почти на 10 тысяч человек. Если в 2015 году таких специалистов в регионе было 216,7 тыс. человек, то в 2016 – стало 207,6 тыс. человек.

Как сообщает Кемеровостат, в регионе значительно меньше стало тех, кто был занят на работах, связанных с напряжённостью трудового процесса. За год их количество сократилось с 55,8 тыс. до 37,8 тыс. человек.

При этом в Кемеровской области увеличилось число специалистов, занятых на тяжёлых работах. В 2016 году их было 144,5 тыс. человек. Однако годом ранее – 144,1 тыс. человек.