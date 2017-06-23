В Кузбассе сотрудник полиции спас девочку, провалившуюся в глубокую яму

Ребёнок по состоянию здоровья практически не выходит из дома, и за ним необходим круглосуточный контроль.

В Белове к полицейским обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что пропала его внучка. По состоянию здоровья она практически не выходит из дома, и за ней необходим круглосуточный контроль.

«Лейтенант полиции Николай Шейко выехал к месту жительства девочки сразу после поступления сигнала. Пока заявители и их соседи вели поиски в частном секторе, где пропал ребенок, сотрудник полиции начал прочесывать территорию близ полевой дороги», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранитель медленно ехал на авто с открытыми окнами и в какой-то момент услышал слабый крик ребёнка, зовущего на помощь. Он остановил машину и побежал в сторону, откуда шёл звук. В итоге полицейский увидел глубокую яму, заросшую крапивой в рост человека. Там стояла девочка. Николай Шейко спрыгнул к ребёнку, взял его на руки и вытащил наверх.

Впоследствии сотрудники МВД выяснили, что до момента исчезновения девочка была под присмотром бабушки. Женщина отвлеклась на работу в огороде и уже через несколько минут увидела, что внучка пропала. Сначала опекуны ребенка пытались найти её своими силами, но после двух часов безрезультатных поисков обратились в полицию.