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В Кузбассе сотрудника УИИ ГУФСИН и работника «скорой» подозревают в получении взятки

В Кузбассе сотрудника УИИ ГУФСИН и работника «скорой» подозревают в получении взятки

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»).

В Кузбассе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух человек: 46-летнего начальника одного из филиалов уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) и 47-летнего фельдшера «скорой помощи». Задержанных подозревают в получении взятки.

«В июне 2017 года сотрудник УИИ направил к работнику «скорой» осуждённого, которому были назначены обязательные работы, — рассказала Сибдепо представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева. — Фельдшер за 11 тысяч рублей заполнил табель, где проставил осуждённому необходимые часы без фактической отработки».

Полицейские задержали подозреваемых в тот момент, когда один передавал часть полученных денег другому. Дело было возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

В пресс-службе регионального Следственного комитета город, в котором было совершено преступление, не назвали.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.vesti.ru/

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